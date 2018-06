Condenados a nove anos de prisão pelo crime de abuso sexual, os cinco homens saíram hoje em liberdade condicional avança a imprensa espanhola.

Um tribunal de Navarra decretou a liberdade condicional para os cinco membros do grupo conhecido por 'La Manada', sendo paga uma caução no valor de seis mil euros, escreve o jornal espanhol El País.

Os cinco homens — José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo (militares), Antonio Manuel Guerrero (Guardia Civil), Jesús Escudero e Ángel Boza — encontravam-se em prisão preventiva desde a sua detenção, a 9 de julho de 2016.

O grupo, autodenominado 'La Manada', estava acusado da violação de uma jovem de 18 anos durante as festas de São Firmino em 2016, em Pamplona.

No final de abril deste ano, um Tribunal de Navarra condenou os acusados por abuso sexual, mas absolveu-os do delito de agressão sexual (violação), do qual os acusava também o Ministério Público.

O veredito causou, na altura, indignação em Espanha e desencadeou inúmeros protestos, uma vez que os cinco homens foram culpados de abuso sexual e não do crime de violação.

Os cinco homens sempre alegaram que o sexo foi consentido, mas a jovem desmente, dizendo que não foi consentido e que entrou em estado de choque.