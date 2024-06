O ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde António Lacerda Sales disse hoje que nunca falou com o Presidente da República, com o ex-primeiro-ministro ou com a antiga ministra da Saúde Marta Temido sobre o caso das gémeas.

“O senhor Presidente da República nunca falou comigo sobre este caso”, afirmou, recusando também ter falado com António Costa ou Marta Temido sobre a situação destas crianças. Lacerda Sales respondia ao deputado André Ventura, líder do Chega, na comissão parlamentar de inquérito ao caso das duas crianças tratadas com o medicamento Zolgensma. O ex-secretário de Estado disse também que “nunca chegou nenhum e-mail nem nenhum processo formalizado” ao seu gabinete. Questionado quanto a processos informais, António Lacerda Sales invocou o direito ao silêncio, tal como fez para várias outras questões que lhe foram colocadas, justificando com o facto de ser arguido e não querer “interferir na investigação” judicial. “Eu nunca lhe disse que marquei a consulta”, indicou o antigo governante, afirmando também que ”nunca disse que não tinha reunido com o filho do Presidente da República”. António Lacerda Sales salientou que “ninguém passou à frente de ninguém, nem sequer há lista de espera”, reiterando que “foram tratadas até hoje 36 crianças” com o mesmo tratamento. E disse estar orgulhoso de Portugal e do Serviço Nacional de Saúde por “nunca ter abandonado ou esquecido estas crianças”. André Ventura questionou ainda o antigo secretário de Estado se é comum haver favores na área da saúde, e Lacerda Sales respondeu que não. Ventura manifestou estranheza e considerou que “alguma coisa aqui não está muito certa”, questionando se “o e-mail circulou sozinho, sem que ninguém fale”, e salientou o custo do medicamento. Perante a decisão de Lacerda Sales de se remeter ao silêncio, Ventura disse não ver “como a verdade pode interferir no processo” e defendeu que quando foi arguido foi ”o primeiro a dizer tudo”. “Se o doutor Lacerda Sales visse da mesma forma, estaríamos a ter esclarecimentos seus”, salientou.