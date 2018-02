Pragas há muitas, mas esta é nova, mais agressiva e resistente: as folhas estão furadas, algumas rasgadas, tal a fúria do bicho que as devora durante noite e que de dia se esconde no fundo da planta, junto ao solo - por isso se chama lagarta do funil do milho.

Domingos Cugala, docente e investigador, mexe com cuidado, mas ao desenrolar o que resta das folhas, esfarela-se o interior daquilo que havia de ser uma maçaroca.

São plantas que dificilmente têm hipótese de sobreviver ao ataque da lagarta oriunda da América do Sul e detetada pela primeira vez em África, em 2016, na Nigéria.

No último ano foi dado o alerta na África Austral, onde quase nenhum país escapou ao primeiro embate, receando-se como será este ano o segundo ‘round’ de um combate desigual.

É que em determinadas condições atmosféricas e de floração, a lagarta pode levar à perda total de explorações de milho, tal como já verificado nalgumas culturas experimentais em diferentes pontos de Moçambique, explicou Cugala.

Com o decorrer do ano de 2017, as províncias de Maputo e Niassa estiveram entre as mais atacadas, com perdas médias a rondar os 65%, acrescentou.