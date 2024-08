Do total de 22.963 pessoas que realizaram a viagem de acesso ao monumento natural localizado no concelho da Ribeira Grande, por via deste serviço específico de autocarro, verifica-se que 21.944 bilhetes foram vendidos a não residentes.

“No espaço de 30 dias, foram vendidos 14.341 bilhetes e reservados mais 7.633. Os residentes adquiriram 358 bilhetes, segundo informação disponibilizada pela Atlântico Energy, empresa que presta este serviço”, refere-se em nota de imprensa.

O Governo Regional recorda que o serviço de autocarro para visitação da lagoa do Fogo, gratuito para residentes e que “visa disciplinar a circulação de viaturas por forma a melhorar a qualidade da experiência e garantir o respeito pela natureza”, teve início em 2023, ano que 50.836 pessoas fizeram a viagem entre 15 de junho e 30 de setembro.

Entretanto, a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas criou mais 32 lugares de estacionamento, num novo parque situado junto à Caldeira Velha.

Citada na nota de imprensa, a secretária Regional das tutelas refere que “a expectativa é de que até ao final da operação os números sejam muito superiores aos registados no ano passado”.

De acordo com Berta Cabral, os dados relativos a este ano “já demonstram que esta medida é mesmo um sucesso, além de ser a mais adequada solução para ordenar os fluxos turísticos e disciplinar a visitação de uma das mais emblemáticas atrações dos Açores”.

Tal como aconteceu em 2023, os dias da semana com maior procura são sábado, segunda-feira e domingo.

O serviço de transporte, que funciona em regime ‘hop-on hop-off’ até 30 de setembro, compreende itinerários com pontos de início e chegada na Caldeira Velha, na Ribeira Grande, e na Casa da Água, na Lagoa.

No período de funcionamento do serviço, a circulação na estrada fica condicionada: a exceção vai para empresas de animação turística, agências de viagens, táxis e residentes.

“Como verificámos em 2023 e já começa a acontecer este ano, tem havido uma enorme diminuição do tráfego automóvel na estrada e até mesmo da utilização dos parques de estacionamento nos miradouros, e, com isso, criámos muito melhores condições para a fruição de todo o espaço e para uma experiência muito mais tranquila conectada com a natureza”, afirma Berta Cabral.

Segundo a governante, com este tipo de solução, “é possível manter o turismo como impulsionador da economia regional, com o adequado equilíbrio na proteção do património natural”.

“Esta medida está a atingir um dos nossos grandes objetivos: reduzir a pressão ambiental sobre uma zona protegida e um dos locais mais visitados na ilha de São Miguel”, frisa.

Abrangendo uma área de cerca de 14 quilómetros, o ‘shuttle’ passa por seis pontos de atração turística, funcionando das 09:00 às 19:00, todos os dias da semana, incluindo feriados.