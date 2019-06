1,5 milhas a norte da Ponte da Piedade, 17 milhas a este do Cabo de São Vicente e sete milhas a oeste de Portimão. Aqui fica a cidade algarvia de Lagos. Na aproximação de oeste, as batimétricas dos cinco metros encontram-se a cerca de 400 metros da costa, a norte da Ponta da Piedade. Se o barco vier do lado este deve usar o enfiamento da torre do quebra-mar oeste pela igreja de St. António, 282º. Entrando no canal dragado é importante saber que os molhes têm 70 metros de largura, fundos mínimos de três metros em baixa-mar de marés vivas. A velocidade máxima permitida no canal de acesso e marina é de três nós. Seguindo o canal até ao pontão de 30 metros, junto à receção da marina, é ali que se pede e espera que a ponte levadiça seja levantada.

Por ano, cerca de 2000 barcos seguem estas instruções para entrar e atracar em Lagos. Ali, numa marina afastada das portas do mar e abraçada pela cidade, os mastros sobem à altura dos prédios que a envolvem e servem de pouso às gaivotas, tal como as palmeiras. A água é uma planície e mal se ouve o barulho das embarcações a subir e a descer as pequenas ondas, o ruído dos barcos embalados pelo mar é substituído pelo barulho dos cabos a baterem nos mastros. É como se estivessem parados em terra.

“Pode estar a maior tempestade lá fora que aqui dentro não se passa nada. Temos os mesmos pontões há 25 anos e estão em ótimas condições”, diz-nos Ingrid Fortunato, diretora da marina.

Quem atravessa o canal, antes de atracar a embarcação, passa por uma verdadeira paisagem náutica: o estaleiro da Sopromar, engolido pela imagem das embarcações erguidas por ferros, por baixo das quais vemos os trabalhadores passar na azáfama do trabalho; depois a zona da Docapesca, onde as embarcações de pesca estão atracadas e de onde partem para o mar. Em paralelo, na marginal preenchida pelos turistas, são constantes as bancas a vender viagens até às grutas das redondezas. São barcos que nunca param como, aliás, nunca pararam em Lagos, terra com papel fundamental nas descobertas portuguesas no século XV.

O paradoxo é notório, depois de atravessarmos toda esta zona, a calma da marina abrigada do mar pela cidade.

Quando foi desenhada em 1991, Lagos era completamente diferente. Onde hoje se estende a zona do estaleiro, das embarcações de pesca e da marina existia uma área pantanosa que envolvia a ribeira de Bensafrim. “Quando era pequeno vinha para aqui com o meu avô para a pesca de cana, na maré vazia, quando sobravam só uns bancos de areia, vínhamos apanhar os iscos”, recorda Hugo Miguel Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal de Lagos.

créditos: Rodrigo Moreira Rato

A cidade vivia agarrada aquela imagem e, por isso, a decisão de construir ali uma marina viria a ser tudo menos pacífica. “Na altura foi uma grande transformação e houve um grande ruído pela maneira como as pessoas se habituam a ver os seus concelhos e as suas cidades. Houve essa discussão, mas hoje acho que foi uma grande valia. Esta é claramente uma marina diferente das outras, é uma marina de cidade, atravessa-se a rua e vamos comer num restaurante no centro, atravessa-se a outra rua e estamos no mercado de peixe, atravessa-se a outra e estamos na praia”, explica o autarca.

Atravessar a marina a pé é, também, atravessar uma comunidade. Ouve-se espanhol, inglês e francês com a mesma naturalidade com que se ouve português. Há espaços com nomes estrangeiros, canecas de cerveja sobre as mesas, baldes de roupa a serem levados das embarcações para as máquinas da lavandaria self-service. Há pessoas em grupo, com grande familiaridade, como em qualquer outra terra portuguesa.

“Nós temos dois tipos de clientes muito diferentes, o cliente de verão, o típico que vem de férias passar umas semanas, e o cliente de inverno, que para nós é tudo o que não é verão. Depois temos uma comunidade residente que, ou moram a bordo, ou passam muito tempo a bordo, são sobretudo estrangeiros que vêm cá passar um mês ou dois, depois voltam aos países de origem e regressam a Lagos. E isso é realmente potenciado por estarmos no centro da cidade, eles aqui têm uma vida facilitada, tudo a pé”, explica-nos Ingrid.

Os clientes são maioritariamente estrangeiros (60%), sobretudo no inverno, altura em que Lagos é invadida por ingleses, holandeses, franceses, alemães, escandinavos e americanos, ao contrário do verão, em que dominam os portugueses e espanhóis. Na grande maioria, os clientes são pré-reformados e reformados. “Temos bastantes clientes que se conseguiram reformar relativamente cedo, que a partir dos 50 anos já estão nessa situação. Ainda o ano passado tivemos um casal que chorava. Estavam aqui há 15 anos, e, em vez de esperarem até não aguentarem mais, tomaram a decisão consciente de que era altura de voltar para Inglaterra. Eles vieram numa regata, na ARC Portugal, que acaba em Lagos, que começou quando a marina foi inaugurada e que foi mesmo criada para promover a marina de Lagos. Sai do sul de Inglaterra, para em Baiona e depois pára numa série de sítios em Portugal até aqui chegar. Vieram há 15 anos e nunca mais quiseram tirar o barco. Tinham 75 anos e choraram imenso na hora de ir”, conta-nos a diretora da marina.