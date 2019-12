“Ao abrigo do acordo [laboral], uma trabalhadora já apresentou queixa. Estamos à espera da resposta e depois, consoante esta situação, existe a forte possibilidade de se recorrer ao tribunal”, adiantou o coordenador da USAH e do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Bebidas e Similares, Comércio, Escritórios e Serviços, Hotelaria e Turismo dos Açores (SITACEHT), Vítor Silva, em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

Em causa estão 13 trabalhadores com contratos a termo ao serviço das Feusaçores (forças norte-americanas destacadas na base das Lajes), que renovaram contratos por vários anos e que estão a ser informados de que deixarão de prestar serviços à entidade no final do contrato atual.

Muitos destes 13 funcionários já foram informados de que os seus contratos não serão renovados e dois foram dispensados, incluindo uma trabalhadora a contrato desde 2001 e outro que trabalhava no local há cerca de três anos.

Segundo Vítor Silva, estes casos são “extremamente complicados”, mas o sindicato está já a preparar a defesa desta trabalhadora dispensada ao fim de 18 anos a contrato, para o caso de a situação chegar ao tribunal.