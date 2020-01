O anúncio publicado hoje em DR refere que o contrato tem um prazo de execução de 7 anos e que as propostas devem ser apresentadas no prazo de 60 dias.

Com o preço base de 394.485.119 euros, o concurso tem como objeto a prestação de transporte rodoviário de passageiros nos 17 municípios que compõe a AMP.

O lançamento do concurso que vai substituir as concessões em vigor no território foi aprovado pela Comissão Executiva da AMP, que exerce funções de autoridade de transportes, no dia 16 de janeiro, depois de sucessivos adiamentos.

Na semana passada, em comunicado, a comissão executiva da AMP explicava tratar-se "de um concurso público internacional, sem prévia qualificação, por aquisição de prestação de serviços, organizado por lotes que correspondem a áreas geográficas do território da AMP, uma rede de linhas com mais de 33 milhões de quilómetros e um contrato com duração de 7 anos".