Segundo a mesma fonte, o referido lar clandestino já estava sob investigação policial há algumas semanas por suspeitas de incumprimento das condições mínimas para o exercício da atividade.

A mesma fonte indicou ainda que o lar deverá ser encerrado ainda hoje.

Além das cinco pessoas transportadas ao hospital de São Bernardo, o referido lar clandestino tinha mais 20 utentes, alguns dos quais já estão ao cuidado de familiares.

Mais tarde, em comunicado, a Polícia Judiciária fez saber que se tratam de "27 idosos, alguns a necessitar de cuidados médicos, os quais foram encaminhados para unidades hospitalares".

Numa operação "em estreita colaboração com a Segurança Social, ASAE e Delegado de Saúde", as autoridades fizeram saber que as investigações foram feitas por "suspeitas de maus-tratos e negligência aos seus utentes".

" No decurso das diligências foi possível verificar que as instalações onde funciona o referido Lar, se tratam de edifícios vocacionados para a atividade agrícola e que nada tem a ver com o funcionamento de um Lar", lê-se ainda.

A agência Lusa tentou obter informação sobre o estado de saúde dos utentes do lar transportados ao Hospital de São Bernardo, mas, até ao momento, não foi possível.

[Notícia atualizada às 19:00]