Tendo em conta as restrições impostas pela pandemia da covid-19, as pessoas que subiram ao altar foram todas da mesma família, tendo as leituras das escrituras sido feitas pela mãe, Alda, e pelo pai, Nuno, das jovens, disse o padre à Lusa.

Ao lado do altar, ficou a carrinha dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, transportando a imagem de Nossa Senhora de Fátima no tejadilho, rodeada de flores, recebida ao som das buzinas dos carros que ocuparam praticamente todo o largo, o mesmo som que acompanhou a sua saída, no final da missa, com uma despedida feita com acenos de mão e algumas máscaras a servir de lenço.

Ao fim dois meses e meio sem missas, muitos não esconderam a emoção.

Clarinda Pereira disse à Lusa que sentia muita falta das missas a que assistia todos os dias em Lisboa, de onde veio para a casa que tem em Vale da Trave, na freguesia, assim que começaram as notícias sobre a pandemia.

Sentada no lado do pendura do carro conduzido por Clarinda Pereira, ambas confessaram que durante o mês de maio assistiram todos os dias ao terço que a paróquia rezou com divulgação no Facebook, saudando a iniciativa do padre de Alcanede, vila sede da freguesia situada no extremo norte do concelho de Santarém.

Para não quebrar as regras, a comunhão de hoje foi “espiritual”, com Alda a ler a oração do papa Francisco para que, em vez da habitual hóstia, cada um dos fieis pudesse “receber Jesus no coração”.

Na próxima missa, campal, já haverá comunhão, com a deposição da hóstia na mão, “conforme as regras”, salientou o padre.

António Vicente lembrou na sua homilia os paroquianos que passam dificuldades, em particular o que lhe confessou preocupação com a forma como vai alimentar os dois filhos nos próximos tempos, e o profissional do som que, mesmo sem as festas e as romarias que sustentam o seu negócio, não aceitou pagamento pelo sistema que permitiu a realização da celebração de hoje.

Lembrando que o país está num processo de saída do confinamento, o padre pediu aos paroquianos para serem “cautelosos”, para usarem máscara e cumprirem as regras neste regresso “pouco a pouco”.

As missas em junho vão realizar-se aos domingos, às 19:00, no campo de jogos, seguindo as recomendações da Direção Geral da Saúde.

Com um apelo ao bom senso da população, foi pedido que tragam as suas próprias cadeiras e que respeitem o distanciamento social, sendo obrigatória a desinfeção das mãos e o uso de máscara.

Se chover, a missa será na igreja matriz, aí com regras “mais apertadas”.