Lula da Silva foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão pela juíza Federal Gabriela Hardt — substituiu Sérgio Moro que saiu para fazer parte do novo governo de Bolsonaro —, num novo processo relacionado com a Operação Lava Jato.

O ex-presidente brasileiro foi acusado novamente por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro numa ação penal que envolve uma quinta (sítio) em Santa Bárbara, em Atibaia, num município de São Paulo, de acordo com o brasileiro Estadão.

A sentença de Gabriela Hardt — que substitui de forma interina o juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro — tem 360 páginas e considera que a culpabilidade de Lula da Silva é "elevada".

Este é acusado de, alegadamente, ter sido subornado em 1 milhão de reais, por obras realizadas no imóvel, que está em nome do filho de um amigo de Lula. Porém, para o Ministério Federal brasileiro, era a sua família que acabava por usufruir do espaço.

"É facto que a família do ex-presidente Lula era frequentadora assídua no imóvel, bem como que usufruiu dele como se dona fosse", escreveu a magistrada, na sentença, escreve a Folha de São Paulo.

Ainda de acordo com o jornal brasileiro, as obras foram levadas a cabo pelas empreiteiras OAS, Odebrecht e pelo empresário da José Carlos Bumlai, a troco do ex-presidente nomear e manter cargos na direção da Petrobas, a petrolífera estatal que está no centro de toda a operação.

No entanto, a defesa de Lula nega tanto estas acusações (os seus advogados insistem que o ex-presidente não é proprietário do imóvel) como aquelas que incidem sobre o triplex de Guarujá.

A primeira sentença de Lula

Lula da Silva, que chefiou o Brasil de 2003 a 2010, encontra-se preso na sede da Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril do ano passado, depois de ter sido condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e branqueamento de capitais, noutra investigação paralela da operação Lava Jato.

Nessa sentença, a primeira, um tribunal de segunda instância deu como provado que Lula da Silva recebeu um apartamento de luxo localizado numa praia de São Paulo, em troca de favores concedidos à construtora OAS, o que o ex-Presidente negou veementemente.

Os advogados de Lula da Silva pediram, em várias ocasiões e sem êxito, a libertação do antigo governante, que consideram uma vítima de "perseguição política e judicial".

Além desta condenação, Lula da Silva está ainda a responder por outros processos na justiça, a maioria deles por corrupção.

* Com agências