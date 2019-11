"Simplesmente extraordinário", é assim que Laurent Simons é descrito pelos funcionários e professores da universidade, conta a CNN.

O rapaz, com apenas nove anos, termina em dezembro deste ano a licenciatura em engenharia eletrónica — um curso que até pessoas com mais dez anos do que ele têm dificuldade em concluir.

O próximo passo é fazer um doutoramento na mesma área. Paralelamente, Laurent está também a estudar medicina. Quando lhe perguntam o que quer ser quando for grande, o pequeno já parece ter tudo resolvido: quer desenvolver órgãos artificiais.

Os pais, Lydia e Alexander Simons, até pensaram que os avós estavam a exagerar quando lhes disseram que o pequeno tinha um dom, mas Laurent é de facto uma criança extraordinária. "Ele é como uma esponja", diziam os professores ao casal.