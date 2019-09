“Estamo-nos a aproximar dos melhores países da Europa e deixamos de nos afastar, como aconteceu nos últimos 17 anos consecutivos”, assinalou.

A criação de emprego também mereceu o destaque de António Costa, com a criação “em termos líquidos” de 350 mil novos postos de trabalho, e a redução da taxa de desemprego que estava "acima dos 12 por cento e se aproxima dos 06 por cento".

“Esta criação de emprego aconteceu ao mesmo tempo que os salários subiram. O salário mínimo subiu 20 por cento e o rendimento médio mensal líquido dos portugueses subiu 9,2 por cento, ao longo dos últimos quatro anos”, salientou.

Segundo António Costa, a “esmagadora maioria dos novos contratos, 92 por cento, não foram contratos a prazo”, mas “foram contratos em definitivo e por isso é que não há só mais, mas melhor emprego”.

A descida dos índices de desigualdade salienta ainda o “maior crescimento, maior emprego e igualdade com contas certas”.

“O défice é mais baixo da nossa democracia, começamos a reduzir a dívida e, ao reduzir, começamos a conseguir libertar recursos para fazer mais e melhor e investir onde é necessário”, acrescentou, explicando que hoje Portugal paga menos dois mil milhões de euros de juros da dívida do que aquilo que pagava no início da legislatura.

Na abertura da campanha nacional do Partido Socialista, tendo em vista as eleições legislativas de 06 de outubro, que decorreu em Vila Real, discursaram ainda o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, o também socialista Rui Santos, e o deputado da Assembleia da República pelo PS, eleito por Vila Real, Ascenso Simões.

O Largo da Capela Nova na localidade transmontana encheu-se de apoiantes do partido, que acolheram com aplausos, gritos de ordem e bandeiras no ar, a chegada do líder.

Marcaram ainda presença, em Vila Real, o atual vice-presidente do Parlamento Europeu Pedro Silva Pereira, e a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, entre outras figuras do Partido Socialista no distrito.