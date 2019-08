Várias centenas de pessoas com bandeiras brancas e azuis com o símbolo do PS estavam concentradas no local, enquanto a poucos metros muitas outras aproveitavam o dia de sol na praia artificial de areia amarela.

António Costa chegou acompanhado pelo candidato nas eleições regionais, Paulo Cafôfo, recebeu beijos e abraços e tirou ‘selfies’.

O líder socialista foi-se dirigindo para o palco onde um ecrã projetava imagens do percurso que efetuou acompanhado também pelos candidatos às Nacionais.

“Nós só queremos Cafôfo a presidente” era a frase de ordem gritada pelos apoiantes.

Antes, no fundo o palco, uma imagem do candidato da Madeira destacava o lema do PS para as regionais: “coragem para mudar”.