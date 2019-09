De acordo com o relatório disponível no portal da SGMAI, o número total de eleitores que solicitaram o voto antecipado em Portugal continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores é de 56.287.

Apesar de alguns segmentos da população, como os presos ou doentes internados, já poderem votar antecipadamente, este mecanismo apenas foi disponibilizado a todos os portugueses, que estejam recenseados em território nacional, nas últimas eleições europeias de 26 de maio.

De acordo com a informação disponível no 'site' da Comissão Nacional de Eleições (CNE), o sufrágio antecipado em mobilidade pode ser feito neste domingo, dia 29, em “qualquer capital de distrito no continente ou de cada uma das ilhas das Regiões Autónomas”.

Ou seja, se, por exemplo, um eleitor de Viana do Castelo não puder votar em 06 de outubro - e não precisa de dar justificação - pode pedir para votar na semana anterior e escolher onde pretende fazê-lo, no seu círculo eleitoral ou em qualquer outro à sua escolha. O boletim de voto corresponderá ao do seu círculo.