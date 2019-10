Nas eleições legislativas de domingo, o PSD elegeu um total de 77 deputados face aos 106 do PS e, se no distrito de Lisboa ficou abaixo da média nacional, com 22,60% dos votos (12 mandatos), no círculo eleitoral do Porto chegou aos 31,16%, mantendo os 15 deputados de 2015, altura em que concorreu com o CDS e este partido elegeu, pela lista da coligação, três representantes no distrito por onde concorreu o líder social-democrata.

No município do Porto, de onde Rui Rio é natural e que liderou como presidente de Câmara durante três mandatos, o PSD foi o partido mais forte, com 34,17% das escolhas.

No concelho que atualmente é presidido pelo independente Rui Moreira, o PSD apenas deixou por conquistar a freguesia de Campanhã, onde venceu o PS, ao passo que no concelho de Lisboa os votos no partido laranja ficaram nos 24,45%.

Em Braga, o PSD teve 34,08% dos votos, elegendo os mesmos oito deputados do que o PS (36,40%).