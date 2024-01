Segundo uma nota enviada pelo PS à comunicação social, o conjunto das listas do PS aos 22 círculos eleitorais “foi aprovado com 84% de votos a favor, 13% de abstenções e 3% de votos contra”, tendo obtido “apenas 3 votos contra num total de 86 votantes”.

De acordo com a mesma nota, “face ao ano de 2022, o PS apresenta-se a eleições com uma ampla renovação de cabeças de lista (cerca de 50%) e preservando a marca da igualdade de género (45%, ou seja 10 dos cabeças de lista são mulheres)”.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, será o cabeça de lista no círculo de Aveiro. A ministra da Presidência, Mariana da Silva, será a número um em Lisboa e Francisco Assis, atual presidente do Conselho Económico e Social (CES), o primeiro candidato dos socialistas no Porto.

José Luís Carneiro, principal adversário de Pedro Nuno Santos nas diretas de 15 e 16 de dezembro, vai encabeçar a lista do PS em Braga, enquanto Daniel Adrião, que também concorreu à liderança do partido, acabou por ficar de fora das listas de candidatos a deputados, depois de ter sido colocado em quinto lugar em Coimbra.