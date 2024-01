O social-democrata Alberto Machado, 58 anos, cumpre o terceiro e último mandato à frente do município do distrito de Vila Real e aceitou ocupar o segundo lugar na lista da AD, que é encabeçada pelo presidente da Câmara de Valpaços, Amílcar Almeida.

O autarca de Vila Pouca de Aguiar afirmou hoje à agência Lusa que vai suspender o seu mandato no dia 29 de janeiro, dia em que termina o prazo para entrega das listas no tribunal.

O autarca disse que regressará à câmara no dia 11 de março, dia seguinte às eleições legislativas e que, até lá, vai ser substituído pela sua vice-presidente, Ana Rita Dias, salientando que “não haverá instabilidade” na câmara durante este período em que estará na campanha eleitoral.

“Os objetivos estão bem definidos para o mandato autárquico que termina em 2025, nunca os porei em causa, tenho um compromisso assumido com os aguiarenses. Esses objetivos terão continuidade quer eu esteja presente quer eu não esteja presente se vier a ser eleito nas eleições legislativas”, afirmou Alberto Machado.

E, se for eleito, o autarca disse que irá assumir o mandato de deputado, mas “sem desconsiderar a possibilidade” que tem de suspender o mandato quer na Assembleia da República quer na câmara municipal.

Alberto Machado disse que a responsabilidade para com este território é muito grande, salientando que basta olhar para o “estado caótico dos serviços de proximidade”, quer da saúde quer da segurança, do apoio empresarial, da falta de ligação das expectativas territoriais com os projetos nacionais.

“Vê-se aí a importância de assumirmos compromissos territoriais com este distrito e com todas as autarquias e, claro, sem descurar o mandato que me foi dado pelos aguiarenses e que é possível conciliar”, frisou, explicando que “isso não quer dizer que esteja nos dois lados”, mas que é possível acompanhar “os objetivos quer locais quer territoriais com muito rigor”.

Garantiu que conhece muito bem a região, que os deputados da AD eleitos por Vila Real vão assumir o compromisso de fazer um ponto de situação permanente do trabalho feito na Assembleia da República e afirmou que não poderia deixar de apoiar uma lista que promova a mudança e que lute por inverter a “espiral altamente regressiva” que se vive no território, com perda populacional.

Nas últimas legislativas, a lista do PSD pelo distrito foi encabeçada por Artur Soveral de Andrade.

No distrito de Vila Real, o PSD obteve 42.135 votos (40,01%) nas legislativas de 2022, eleições que foram ganhas, no distrito, pelo PS com 43.489 votos (41,29%), ficando os sociais-democratas em segundo lugar e, em terceiro lugar, o Chega com 7.573 votos (7,19%).

O PS elegeu três deputados e o PSD dois.

Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas em 10 de março de 2024, marcadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da demissão do primeiro-ministro, António Costa, em 7 de novembro, alvo de uma investigação do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça.

A campanha eleitoral para as legislativas vai decorrer entre 25 de fevereiro e 8 de março.