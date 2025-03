De acordo com os estatutos do PSD, compete ao Conselho Nacional do PSD aprovar a designação do candidato do partido a primeiro-ministro.

Esta votação foi realizada logo na abertura do Conselho Nacional, por decisão do presidente deste órgão, Miguel Albuquerque, na parte ainda aberta à comunicação social.

“É muito importante quando o primeiro-ministro está na berlinda e está a ser alvo de grandes pedradas. Só se atira pedras às árvores que dão frutos”, afirmou o líder do PSD/Madeira, que voltou a vencer as eleições na região no passado domingo.

Na votação, não houve nem abstenções, nem votos contra, com Albuquerque a saudar a aprovação “por unanimidade e por aclamação”, já que houve aplausos e gritos “PSD, PSD”.

As eleições legislativas antecipadas de 18 de maio serão as segundas de Luís Montenegro à frente do PSD, depois de ter vencido as de 10 de março de 2024 por uma margem de cerca de 50.000 votos em relação ao PS.