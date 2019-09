Em nota enviada à agência Lusa, o presidente do partido, Mendo Henriques, refere que “José Roquette, empresário e antigo presidente do Sporting Clube de Portugal será o presidente da Comissão de Honra de candidatura do Nós Cidadãos, às eleições legislativas de 2019”.

Deste órgão fazem também parte Henrique Neto, que se candidatou às presidenciais de 2015 o ex-deputado socialista Ventura Leite, a par de Francisco Carriço, Salgado de Matos, a economista Mariana Abrantes e a antiga diretora do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Annabela Rita.

A mesma nota dá conta também que, no arranque da campanha eleitoral, o Nós, Cidadãos! vai organizar o 1.º Fórum do Futuro, evento no qual “estas e outras personalidades serão oradores”.

Esta iniciativa contará com “um conjunto de conferências em que a sociedade civil é chamada a participar com propostas e questões sobre as grandes urgências da economia, sociedade, trabalho, justiça e ciência em Portugal, no momento que precede a abertura da campanha eleitoral”, adianta Mendo Henriques.

O fórum decorre durante a tarde do dia 21 de setembro no Porto e no dia seguinte em Lisboa.

Em 06 de outubro, o Nós, Cidadãos! disputa as suas segundas eleições legislativas, depois de em 2015 ter conseguido pouco mais de 21.400 votos.