De acordo com informação transmitida à agência Lusa por fonte oficial centrista, Francisco Rodrigues dos Santos, que nas legislativas de 2019 foi "número dois" pelo círculo do Porto e falhou a eleição, será agora cabeça de lista por Lisboa.

A lista é composta também pelo ex-líder José Ribeiro e Castro em segundo lugar, a vogal da Comissão Política Nacional Margarida Bentes Penedo em terceiro e o líder da Juventude Popular, Francisco Camacho, em quarto.

Em 2019, a então presidente do partido, Assunção Cristas, foi cabeça de lista por Lisboa e apostou em Ana Rita Bessa para “número dois”.

De acordo com a mesma fonte, a direção do CDS-PP propõe o gestor e coordenador do Gabinete de Estudos do CDS-PP, António Galvão Lucas, como cabeça de lista por Leiria.

Por Setúbal, a cabeça de lista será a porta-voz do CDS, Cecília Anacoreta Correia, seguida do gestor e vice-provedor da Santa Casa Misericórdia de Setúbal, Paulo Santos, e da jurista e empresária Rita Serra Lopes.

Nas eleições de 2019, a lista de Setúbal foi liderada pelo ex-líder parlamentar Nuno Magalhães e a de Leiria por Raquel Abecassis.

Em Aveiro, lista que em 2019 foi encabeçada pelo deputado João Almeida, o cabeça de lista às eleições legislativas de janeiro proposto pela direção é António Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, como “número dois” o presidente da Câmara de Vale de Cambra, José Pinheiro, em terceiro lugar a vereadora do CDS-PP no município de Vagos, Maria do Céu Marques, e em quarto o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo.

O vice-presidente António Carlos Monteiro, que em 2019 foi segundo na lista por Aveiro, vai em quinto lugar.

O Conselho Nacional do CDS-PP reúne-se hoje por videoconferência para aprovar as listas de candidatos a deputados nas eleições legislativas de 30 de janeiro, reunião marcada para as 21:00 mas que ainda não teve início.

Durante a tarde foram conhecidos os cabeças de lista de outros círculos, como o ex-deputado José Paulo Areia de Carvalho para Braga ou o vice-presidente do partido Pedro Melo para Santarém.

O CDS vai concorrer em coligação com o PSD no círculo da Madeira e com o PSD e o PPM no círculo dos Açores.

Nas últimas eleições legislativas, em 2019, o CDS-PP elegeu cinco deputados: dois por Lisboa (Assunção Cristas e Ana Rita Bessa), um por Braga (Telmo Correia), um pelo Porto (Cecília Meireles) e um por Aveiro (João Almeida).