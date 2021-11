Em comunicado, o partido divulgou hoje os resultados da votação final das primárias, cuja segunda volta decorreu até às 23:59 do dia 28 de novembro (domingo).

Entre os candidatos que irão integrar as listas do partido para as eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro de 2022 está Rui Tavares, ex-eurodeputado, historiador e um dos fundadores do partido da papoila, com um resultado de 2287.9 pontos.

Em segundo lugar na lista para Lisboa voltou a ficar Carlos Teixeira, que já tinha sido número dois deste círculo pelo partido às legislativas de 2019 – atrás da então eleita Joacine Katar Moreira.

Isabel Mendes Lopes (deputada municipal em Lisboa), Patrícia Gonçalves e Safaa Dib, que fazem parte do Grupo de Contacto (direção) do partido, surgem nos lugares seguintes para o círculo da capital do país.

A encabeçar o Porto está o membro da Assembleia - órgão máximo entre congressos - Jorge Pinto (com 1921.9 pontos) e por Setúbal surge Paulo Muacho (com 1589.4 pontos).

Filipe Honório, membro da direção, encabeça a lista por Leiria. Já Miguel Won, membro da Assembleia, é o escolhido para o círculo de Viseu.

O Livre conta ainda com candidatos para os círculos dos Açores, Madeira, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Europa, Fora da Europa, Évora, Faro, Guarda, Portalegre, Santarém, Viana do Castelo e Vila Real.

As primárias do Livre contaram com 84 candidatos às listas de deputados a apresentar pelo partido nas legislativas de janeiro, agora escolhidos.

O XI Congresso do partido está marcado para 11 e 12 de dezembro, no concelho de Oeiras, em Lisboa, no qual serão apresentados todos os candidatos às eleições legislativas e aprovado o programa eleitoral.

O partido da papoila utiliza o método das primárias na escolha dos seus representantes em cargos de eleição externa, no qual qualquer cidadão pode inscrever-se para concorrer ou para votar, desde que assine a carta de princípios deste partido.