“Conseguimos reunir uma equipa de inconformados com a partidocracia e com a vontade e determinação de mostrar uma sociedade civil mais exigente e mais competente para lutar com os profissionais da política”, aponta.

O Nós, Cidadãos! indica também que quer “reformar o Estado, a começar pela mobilização democrática dos cidadãos”.

“Sabemos como o governo da geringonça prometeu o que não devia e ficou a dever o que prometeu e sabemos que não é a atirar com dinheiro de dívida aos problemas que estes desaparecem”, acrescenta o comunicado da Comissão Política Nacional do partido.

Apesar de apontar que as medidas constantes do programa eleitoral vão espelhar o que o partido quer para o país, o Nós, Cidadãos! não abre as páginas do documento, mas refere que no “início de setembro” será apresentado o “Plano Executivo de Combate à Corrupção”.

“Sabemos que as muitas formas de corrupção se tornaram um problema de segurança nacional que afeta os poderes do Estado e que desmoraliza os cidadãos”, justifica.