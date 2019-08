Sob o lema "Leiria Precisa", a candidatura do Partido Social Democrata deu hoje a conhecer os nomes de Manuel Antunes e Teófilo Santos como mandatários da lista do partido pelo círculo eleitoral de Leiria às eleições legislativas do próximo dia seis de outubro.

O professor catedrático e médico natural do concelho de Leiria, Manuel Antunes, é o mandatário político. Simpatizante do PSD, tendo sido já Presidente da Assembleia Municipal de Leiria, afirma ter aceitado o convite que lhe foi feito "por dever de cidadania", sublinhando que o país "atravessa uma fase crucial que impõe a todos os cidadãos uma participação ativa, direta ou indireta, no processo de tomada de decisão”.

Já Teófilo Santos, licenciado em Direito e exercendo a profissão em Leiria há mais de 40 anos, é o mandatário de lista. No último ato eleitoral deste ano, as eleições Europeias, foi a indicação de Leiria, tendo sido já no passado mandatário de listas do PSD por várias ocasiões. No currículo político, Teófilo, que conta com uma carreira profissional que passa pela consultoria jurídica em várias empresas e associações empresariais, além de ser administrador e gerente em diversas sociedades, conta ainda com uma passagem pela Assembleia Municipal de Leiria tendo.

Na hora de aceitar o convite afirma que o fez porque acredita que apenas "uma equipa como a que o PSD apresenta (…) pode fazer de toda esta região, cheia de potencialidades, mais forte, coesa e competitiva no plano nacional".