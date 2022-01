A utilização de máscara cirúrgica ou máscara FFP2, a desinfeção das mãos, manter o "afastamento recomendado" enquanto se aguarda a vez de votar e usar uma caneta própria são algumas das medidas recomendadas pela da Direção-Geral de Saúde para evitar o contágio pelo SARS-CoV-2.

Entre o passado domingo e quinta-feira, os eleitores recenseados no território nacional puderam inscrever-se para votar antecipadamente numa mesa de voto à sua escolha, no continente ou nas Regiões Autónomas, exercendo o seu direito uma semana antes do dia da eleição, 30 de janeiro. Independentemente do local em que deposita o seu voto, este contará sempre para o círculo onde o eleitor está recenseado.

Depois de se identificar perante o presidente da mesa, o eleitor recebe um boletim de voto e dois envelopes, um branco e um azul. O boletim é colocado no envelope branco e este no envelope azul, que é selado com uma vinheta de segurança. O eleitor recebe um duplicado da vinheta colocada no envelope azul, que serve de comprovativo do exercício do direito de voto.

De acordo com dados do Ministério da Administração Interna, inscreveram-se mais de 315 mil eleitores nesta modalidade, um número que ficou abaixo das expetativas do Governo, que desenhou uma logística para que cerca de um milhão de portugueses pudesse votar hoje.

Quem se inscreveu e não puder votar poderá ainda fazê-lo no dia 30.