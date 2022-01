“Um dos elementos que tem sido notório nesta campanha, um elemento importante, é o Zé Albino [gato de Rui Rio] e eu acho que há aqui candidatos, em particular o doutor António Costa, que devia seguir o exemplo do Zé Albino, consegue ser uma figura central da campanha e não perde uma única oportunidade de estar calado, é que não perde mesmo, e o doutor António Costa, às vezes, perde oportunidades de estar calado”, criticou.

O presidente do PSD reagia às acusações lançadas pelos socialistas que, num comício no domingo à noite, em Viana do Castelo, acusaram o PSD de apresentar um programa eleitoral "cheio de maroscas".

Rui Rio falava aos jornalistas no decorrer de uma arruada em Portalegre, círculo eleitoral do país que elege menos deputados, apenas dois, desde 2005.

O PS, que fez o ‘pleno’ e elegeu dois deputados, em 2019, volta a apostar no secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, de 42 anos, para encabeçar a sua lista neste círculo eleitoral, enquanto o PSD quer recuperar o deputado que perdeu nas últimas legislativas, lançando o estudante João Pedro Luis, de 19 anos.

“É, efetivamente, um caso raríssimo termos um candidato ou alguém ter um candidato com 19 anos, particularmente cabeça de lista, mas sendo em Portalegre, se nós queremos que entre, tem de ser cabeça de lista, só se elege dois deputados por Portalegre”, recordou.

“É jovem [João Pedro Luis] no bilhete de entidade ou no cartão do cidadão, mas na maturidade é muito mais velho”, acrescentou ainda o líder do PSD.

Além de querer recuperar o “deputado perdido” nas últimas legislativas, Rui Rio afirmou numa loja de produtos naturais que, nesta altura, “não falta nenhuma” vitamina para que o PSD possa vir a vencer as eleições legislativas de domingo.

“Já está o complexo vitamínico todo”, garantiu.

Questionado também pelos jornalistas sobre um possível entendimento do PS com outros partidos de esquerda, caso os socialistas vençam as eleições, Rui Rio manifestou “alguma dificuldade” em comentar as posições de António Costa sobre essa matéria no decorrer desta campanha eleitoral.

“O doutor António Costa disse isso ontem [domingo], mas antes tinha dito outra coisa exatamente ao contrário. Portanto, eu tenho receio que amanhã ainda diga outra diferente, e eu hoje vou comentar uma coisa e amanhã já não tem validade, porque ele, entretanto, já mudou outra vez”, criticou.

“À medida que a campanha eleitoral avança e não chegamos a domingo, olhando para a caravana do Partido Socialista, olhando ao que têm vido a dizer, algumas coisas nem merecem comentário”, acrescentou.

Após a arruada na cidade de Portalegre, o presidente do PSD deslocou-se à Associação dos Agricultores do Distrito de Portalegre onde era esperado por cerca de 100 agricultores que empunhavam bandeiras com a mensagem “Coligações com partidos anti agricultura no Governo, não!”.

Na mensagem que passou aos profissionais do setor agrícola, o presidente do PSD prometeu que, caso seja eleito primeiro-ministro, o setor das florestas que está atualmente integrado no Ministério do Ambiente, regressa para o Ministério da Agricultura.

“Fica aqui o compromisso, se eu ganhar as eleições as florestas ficam na Agricultura”, disse.

Questionado também pelos jornalistas se, caso vença as eleições, avança com a construção do projeto do Empreendimento de Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato- Barragem do Pisão (Portalegre), Rui Rio apenas garantiu que é uma matéria que “vamos ver”.