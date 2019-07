O executivo do 21.º Governo Constitucional tomou posse no dia 26 de novembro de 2015, com João Soares na tutela da Cultura, que via o ministério renascer depois de ter passado a secretaria de Estado durante o Governo de Pedro Passos Coelho. Na verdade, é quase remetido para o esquecimento o breve Ministério da Cultura, Igualdade e Cidadania, tutelado por Teresa Morais, que vigorou durante as três semanas do segundo Governo de Passos Coelho, entre outubro e novembro de 2015.

Três mudanças na Cultura não aconteciam numa legislatura desde o segundo executivo liderado por António Guterres, entre 1999 e 2002, que começou com Manuel Maria Carrilho na pasta, a quem se seguiu José Sasportes antes de terminar com Augusto Santos Silva.

Bem recebido pelo setor, com artistas como Joana Vasconcelos a elogiar a escolha que iria “dar peso político” à Cultura, foi durante o mandato de João Soares que foi escolhida a arquiteta Paula Silva para a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e Elísio Summavielle substituiu António Lamas à frente do Centro Cultural de Belém.

Três meses depois de tomar posse, João Soares apontava para a realização de um mandato de “proximidade” com as pessoas e com os problemas, numa altura em que considerava “escassos” os recursos financeiros do seu ministério.

No entanto, ainda nem seis meses haviam passado em funções, quando João Soares garantiu, no Facebook, que cumpriria uma promessa de entregar “salutares bofetadas" ao programador Augusto M. Seabra, numa reação às críticas de falta de linha de ação política, e "estilo de compadrio, prepotência e grosseria" feitas pelo autor. As mesmas “salutares bofetadas” seriam extensíveis ao colunista Vasco Pulido Valente - também crítico da ação do ministro - que respondeu ficar à espera delas.

No próprio dia e já depois de Soares se desculpar, o primeiro-ministro, António Costa, pede também ele desculpa aos dois visados e apela aos membros do seu executivo para que sejam “contidos na forma como expressam emoções”. Na manhã seguinte, João Soares demite-se.