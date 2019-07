A sua proximidade com o executivo do PS suportado por acordos inéditos bilaterais com PCP, BE e PEV foi mais intensa no início, num período de desconfiança interna e externa face ao Governo chefiado por António Costa, e pode ser ilustrada pela imagem dos dois sob o mesmo guarda-chuva na festa da Rádio Alfa, nos arredores de Paris, no dia 12 de junho de 2016.

"Estão a ver o que é a colaboração entre os dois poderes? Mas vejam bem, quem tem o guarda-chuva é o senhor primeiro-ministro de esquerda, quem é apoiado é o Presidente que veio da direita", observou Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando: "É a solidariedade".

Paris foi o palco da primeira edição de uma iniciativa conjunta, a celebração do Dia de Portugal junto das comunidades emigrantes no estrangeiro, que ao longo desta legislatura se repetiu anualmente, com a presença de ambos, no Brasil, nos Estados Unidos da América e em Cabo Verde.

Um ano mais tarde, as relações entre Governo e chefe de Estado entrariam no seu momento de maior afastamento, com os incêndios de junho e de outubro de 2017, que no seu conjunto mataram mais de cem pessoas e que levaram o chefe de Estado, como o próprio disse, a "exercer a autoridade" de forma mais acentuada.

Esse período "foi muito difícil, admito, de gestão, para mim e para o Governo", afirmou, no programa da TVI24 e da TSF "Circulatura do Quadrado", em fevereiro deste ano.

Numa comunicação ao país, no dia 17 de outubro de 2017, o Presidente da República exigiu "um novo ciclo" com ação urgente e uma clarificação do apoio ao Governo no parlamento, sugeriu mudanças de equipas, recomendou um pedido de desculpas e prometeu usar todos os seus poderes para assegurar que o Estado cumpre o dever de proteção das populações.

Marcelo Rebelo de Sousa, que tem remetido para o verão de 2020 uma decisão sobre o seu futuro político, chegou mesmo a dizer que uma nova tragédia como os fogos de 2017 seria um "impeditivo de uma recandidatura", numa entrevista à Rádio Renascença e ao jornal Público, em maio de 2018.

Nestes mais de 1200 dias de "coabitação especial" - uma expressão que usou em maio deste ano no programa da Globo "Conversa com Bial" - a não recondução de Joana Marques Vidal no cargo de procuradora-geral da República e a escolha de Lucília Gago para essas funções, por proposta do primeiro-ministro, foi um marco que suscitou fortes críticas.

O primeiro-ministro, António Costa, salientou que houve "absoluto consenso" entre Governo e Presidente da República neste processo.