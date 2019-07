No debate de reapreciação da lei, ao fim da manhã, em que PS e CDS explicaram as suas propostas para ultrapassar o veto, o PSD anunciou o seu voto contra, enquanto PCP e Bloco de Esquerda confirmaram que mantém a sua recusa à lei.

Na votação final, em junho, fora a abstenção do PSD a permitir a aprovação. Com esta votação, o diploma é chumbado e caduca no final da legislatura, em outubro.

No final desta ronda pelos grupos parlamentares, o deputado do PS Pedro Delgado Alves fez ainda um apelo ao PSD a repensar o seu sentido de voto e evitar uma “oportunidade perdida” se a lei não for aprovada.

Delgado Alves, pelo PS, e Nuno Magalhães, do CDS, partidos com iniciativas na regulação do lóbi, apresentaram as propostas para responder às dúvidas de Marcelo Rebelo de Sousa no seu veto, indo “ao encontro das preocupações do Presidente da República”.

O parlamentar socialista disse que as alterações decorrentes do veto não são substanciais, pelo que não vê motivo para que se "mude o sentido de voto" dos restantes partidos.

Logo a seguir, Álvaro Batista, do PSD, afirmou que os sociais-democratas iam votar contra, com o argumento de que se trata de "uma lei feita em cima do joelho", "sem ponderar nem ouvir ninguém", a dois meses das eleições legislativas.