O primeiro dia de verão deste ano fica marcado pela apresentação da Agenda Anticorrupção apresentada hoje pelo Governo, que num dia de temperaturas amenas quis incendiar os corredores da política com o anuncio de medidas como a "perda alargada de bens" sem condenação ou a regulação do lóbi.

O primeiro-ministro elogiou rasgadamente a ministra da Justiça por ter "conseguido" entregar o documento em dois meses. São 32 medidas que o SAPO24 publicou aqui.

A "perda alargada de bens" sem condenação foi uma das medidas que criou mais expectativa por se tratar de uma regra a implementar pelo Conselho de Ministros. Mas Luís Montenegro, num gesto de antecipação de reações políticas avançou que os partidos que apoiam o Governo vão criar uma Comissão Parlamentar Eventual, para dialogar com os restantes partidos o que foi aprovado hoje.

Com o tema da corrupção na agenda, o presidente da Câmara de Oeiras veio à porta dizer em público que as despesas camarárias de mais de 150 mil euros em refeições "não são avultadas" e fazem parte do serviço administrativo da autarquia.

Isaltino Morais reagia e confirmava a notícia de que a Polícia Judiciária esteve esta manhã a realizar buscas em instalações municipais de Oeiras.

Da morosidade da Justiça, quase de férias, Rita Alarcão Júdice anunciou ainda que pretende diminuir o tempo de instrução nos processos judiciais.

Estará a Justiça a reformar-se para ganhar um corpinho de verão?