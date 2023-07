"'Não somos heróis, estamos apenas a cumprir o nosso dever', repetia. (...) Léon Gautier deixou-nos. Não o esqueceremos", publicou o presidente francês, Emmanuel Macron, na sua conta de Twitter.

Léon Gautier era o último membro do comando Kieffer, um batalhão de fuzileiros navais que desembarcou na costa noroeste da França. Morreu num hospital de Caen, no noroeste do país.

Léon Gautier nasceu em 1922 e juntou-se às forças do general Charles De Gaulle em julho de 1940, antes de lutar em África e desembarcar na Normandia.

Após a participação na Segunda Guerra Mundial para libertar França da ocupação da Alemanha nazi, não parou de advogar "pela paz".

"A pior coisa que podemos ver é uma guerra, porque matamos pessoas que não fizeram nada, que têm famílias, filhos. Para conseguir o quê?", afirmou em outubro do ano passado.

Era pai de dois filhos e vivia em Ouistreham desde os anos 1990. Em 2021, foi reconhecido como Grande Oficial da Legião de Honra.