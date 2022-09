Este artigo é sobre Beja . Veja mais na secção Local

A interdição a banhos na praia da Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira (Beja), foi hoje levantada após resultados normais das análises efetuadas à água, revelou o comandante da Capitania do Porto de Sines, Rui Filipe.

Praia da Zambujeira do Mar (Odemira) NUNO VEIGA/LUSA