As análises microbiológicas realizadas após uma nova colheita de água, na terça-feira, indicam que já há condições de segurança para ir a banhos, razão pela qual a bandeira verde foi novamente hasteada naquela praia do barlavento algarvio (no distrito de Faro).

Os banhos de mar tinham sido proibidos e a bandeira vermelha hasteada na praia do Alemão na manhã de terça-feira, depois de terem sido detetados, nas análises realizadas à água, parâmetros elevados da bactéria E.Coli, que pode causar infeções gastrointestinais.

A proibição naquela praia, conhecida como praia do Alemão mas cujo nome oficial é praia do Barranco das Canas, é a segunda decretada em praias algarvias no espaço de duas semanas, depois de no dia 13 terem sido proibidos os banhos na praia de Faro pelo mesmo motivo.

A situação está a ser monitorizada em permanência pela Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve, organismo integrado na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

Os valores máximos permitidos por lei referem-se à bactéria 'Escherichia colie Enterococus intestinais', vulgarmente conhecida por E.Coli, o que indica uma contaminação por elevada concentração de coliformes fecais.