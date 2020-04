O primeiro-ministro cumprimentou Tiago Brandão Rodrigues com um perto de mão no final da conferência de imprensa de anúncio das medidas para o ensino. No Instagram, António Costa já pediu desculpa pelo "mau exemplo".

Um simples aperto de mão. Um ato de respeito e cordialidade que até há um mês nada tinha de errado, pelo contrário. O gesto, de iniciativa do primeiro-ministro, foi capturado pelos repórteres de imagem no final da conferência de imprensa de anúncio das medidas para o ensino. António Costa, na conta de Instagram "Gov_pt", horas depois, pediu desculpa "pela reação instintiva" e pelo"mau exemplo" que deu. "Lição aprendida", lê-se nas stories que mostram o momento e que o jornal Observador reproduz em vídeo. No vídeo é ainda possível ver Costa e Tiago Brandão Rodrigues a limpar as mãos com gel desinfetante.