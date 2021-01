Numa publicação no Facebook, o presidente centrista diz que empresa de sondagens, a Aximage, "decidiu antecipar o Carnaval e começou a ensaiar umas palhaçadas", publicando "uma sondagem de alfaiate, feita à medida de quem manda".

Em causa está uma sondagem, divulgada este domingo, que indica que se as eleições legislativas fossem hoje o PS de António Costa voltaria a ganhar e o CDS desapareceria do mapa eleitoral com apenas 0,3% das intenções de voto.

"A Aximage devia ter corado de vergonha quando se descobriu que o seu Director Técnico, ex-Secretário de Estado de Sócrates e conselheiro de Luís Filipe Vieira, dirigiu uma ‘sondagem esmagadora’ para o ajudar a ganhar as eleições, que as urnas também desmentiram”, diz Francisco Rodrigues dos Santos.

Na mesma publicação, o presidente do CDS anuncia que vai instar a Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) a tomar "as medidas que se impõem para regular os procedimentos das empresas de sondagens".