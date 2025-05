Tradicionalmente, os alfaiates da casa Gammarelli preparam três conjuntos para não errar no tamanho do novo pontífice: baixo, médio e alto. Mas, desta vez, o Vaticano pediu que não o fizessem.

Lorenzo Gammarelli disse à AFP, na semana passada, que a sua família estava preparada para fazer as três batinas, como é tradição, mas o Vaticano informou que "já tinham sido providenciadas", já que serão usadas "as dos conclaves anteriores".

"Fazíamos três batinas e usavam apenas uma", acentuou.

Mas há rivalidade entre alfaiates. Poucas horas antes dos cardeais se reunirem na Capela Sistina para eleger o sucessor do Papa Francisco, a alfaiataria de Raniero Mancinelli aproveitava a oportunidade para oferecer o seu próprio conjunto ao Vaticano.

"Podem precisar para o novo Papa, tudo precisa de estar pronto antes do Conclave, para que possam usar, se necessário".

Embora o Vaticano não tenha solicitado que fizesse as batinas, explicou que tem as habilidades necessárias para isso, tendo trabalhado com sete papas. "Eu faço-as, ofereço-as, não pediram nada", esclareceu.

Raniero Mancinelli confeciona as peças de forma artesanal e é alfaiate há 70 anos. A loja histórica em Borgo Pio, a poucos passos do Vaticano, recebe bispos, padres e seminaristas católicos. E foram muitos os pedidos de última hora antes do Conclave.

"Há cardeais que precisam de uma faixa, de um solidéu, de uma gola. Eu trato disso", disse Mancinelli.

Originário da região das Marcas, no centro da Itália, entrou na profissão por acaso, depois de um dia receber um pedido para fazer batinas para o Vaticano.

Sala das Lágrimas já tem três batinas penduradas

Na terça-feira, o Vaticano divulgou fotografias da Sala das Lágrimas, onde o próximo pontífice se vai paramentar antes de aparecer na varanda da Praça de São Pedro.

Num cabide, são visíveis três batinas brancas, entre outras peças que podem ser ou não usadas pelo próximo Papa.

