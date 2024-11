Na capital chinesa, o Presidente chinês, Xi Jinping, “reiterou que o principio ‘um pais, dois sistemas’ vai ao encontro dos interesses e a base da população”, começou por dizer Sam Hou Fai numa conferência de imprensa à chegada ao aeroporto.

“Irei liderar um novo Governo para conjugar e unir os esforços e consensos sociais (..), abrindo uma nova conjuntura com um princípio ‘um país dois sistemas’ com as suas próprias características, e atribuir maiores contributos para o rejuvenescimento da nação chinesa”, disse o responsável aos jornalistas.

O conceito ‘um país, dois sistemas’, aplicado à transferência de administração de Macau, de Portugal para a China, em 1999, prevê ao longo de 50 anos um determinado grau de autonomia para a região chinesa.

Sam, que disse sentir-se “honrado e consciente da grande responsabilidade” do cargo, nomeou a salvaguarda da segurança nacional e a diversificação económica como duas das prioridades do próximo Governo.

“Vamos criar condições para gradualmente promover os respetivos trabalhos em prol do desenvolvimento económico, inclusivamente o posicionamento atribuído pelo nosso país ‘um centro, uma plataforma e uma base’. Temos de potenciar essas vantagens para maximizar as oportunidades”, continuou.

Pequim estabeleceu Macau como plataforma para o reforço da cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa em 2003.

Em relação aos membros do próximo Governo, Sam Hou Fai não desvendou nomes, nem se mantém ou reformula a equipa. Mas traçou um perfil dos elementos da próxima liderança, incluindo a necessidade de “serem fiéis à Região Administrativa Especial de Macau e à República Popular da China”.

Além do “amor à pátria e a Macau”, deve ser alguém que conheça “a conjuntura nacional”, “assuma um papel de servidor à população”, “tenha espírito de equipa” e seja “corajoso, para fazer face às dificuldades e desafios”, resumiu Sam, acrescentando ainda a integridade como uma característica que valoriza.

O Governo Central da China nomeou formalmente, em 25 de outubro, o ex-presidente do Tribunal de Última Instância de Macau como novo líder do território para um mandato de cinco anos.

A decisão foi tomada numa reunião do Conselho de Estado do executivo chinês, presidida pelo primeiro-ministro, Li Qiang, avançou a agência de notícias oficial Xinhua.

Sam Hou Fai foi eleito, em 13 de outubro, com 394 votos do colégio eleitoral de 400 membros, provenientes dos quatro setores da sociedade, como definidos pela Lei Básica de Macau: industrial, comercial e financeiro; cultural, educacional, profissional, trabalho, serviços sociais e religião e político.

Sam vai ser o primeiro chefe do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) a falar português.

Nascido em 1962 em Zhongshan, na vizinha província chinesa de Guangdong, o magistrado completou a licenciatura em Direito pela Universidade de Pequim, tendo frequentado posteriormente os cursos de Direito e de Língua e Cultura Portuguesa da Universidade de Coimbra.

O mandato do atual chefe do executivo, Ho Iat Seng, termina em 19 de dezembro, estando prevista a posse do novo líder em 20 de dezembro, dia em que se assinala o 25.º aniversário da constituição da RAEM, na sequência da transferência da administração de Portugal para a China.