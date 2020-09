“Sobretudo, quando foi o primeiro-ministro que aprovou a venda do Novo Banco - com um mecanismo que permite a este banco buscar dinheiro do Estado para se capitalizar - ao qual o presidente que apoia ficou a dever 225 milhões de euros, que foram pagos com o dinheiro de todos nós. Sem que isso motivasse qualquer auditoria para perceber porque é que a dívida não foi paga”, aponta Rodrigues dos Santos.

O líder democrata-cristão salienta que “acresce a violação de sucessivos artigos do código de conduta que o próprio António Costa criou para evitar situações de conflito de interesses, falta de imparcialidade e benefício indevido de terceira pessoa, que envolvessem membros do seu Governo”.

Apontando que o exemplo “não é apenas a melhor forma de influenciar os outros, é a única”, o presidente do CDS assinala que quando se candidatou à liderança do partido, no final do ano passado, deixou “todas as funções que ocupava” no Sporting.

“Entendi que, para evitar conflitos de interesses e credibilizar o cargo a que me propunha, o simples facto de concorrer à presidência impunha-me que traçasse uma linha ética que separasse higienicamente a esfera política do futebol. Assim fiz, e acabei mais tarde por ser eleito presidente do CDS, já completamente livre e solto de outros vínculos”, vinca.