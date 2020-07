Para os jovens, defendeu, o que “é importante” é a educação e o emprego.

O presidente do PSD participou, em Vila Real, na conferência "Descentralização", uma iniciativa da Youth Academy no âmbito do ciclo de conferências da juventude que aquela associação está a realizar, promovendo debates com os decisores políticos com o objetivo de dar voz aos anseios e propostas dos jovens para o Interior.

Relativamente à descentralização, Rui Rio considerou que o país “devia efetivamente olhar para um processo a sério, para um processo de descentralização que é de transferências de competências no ato da decisão e que levado ao último extremo (…) é aquilo que se designa vulgarmente pela regionalização”.

“Eu estou aberto a que isso seja estudado, não estou é, naturalmente, aberto a dizer que sim a qualquer processo de regionalização”, frisou.

Neste processo, Rio defendeu que “tem de haver um grande controlo sobre as finanças públicas regionais” e “isso tem de servir para reduzir a despesa pública e não para aumentar a despesa pública”.

“É por isso que este processo, com este rigor que eu o posso vir a defender, não é fácil de implementar porque, naturalmente, ninguém gosta de ver o seu orçamento reduzido, mas eu pergunto mas para que é que se vai descentralizar se nada aí mudar. Então não se justifica correr esse risco”, salientou.

O líder do PSD falou ainda do processo de eleição para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDRN), cujos presidentes devem ser eleitos até ao final do ano e por um colégio eleitoral alargado, ou seja, por todos os autarcas de câmara e de assembleia municipal das regiões.

“É um primeiro passo que pode levar depois mais à frente a um processo mais desenvolvido ou, se não correr bem, exatamente ao contrário a um retrocesso e volta tudo ao princípio e voltam a ser os governos a nomear”, apontou.

E continuou: “é um passo que eu acho interessante, não na lógica de tudo ficar na mesma mas na lógica de ir caminhando lentamente e ver se realmente somos capazes ou não de avançar num processo de descentralização devidamente equilibrado”.