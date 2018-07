Rui Rio dedicou grande parte da sua intervenção no jantar de final de sessão legislativa do grupo parlamentar do PSD ao setor da Saúde, que considerou ser “o ponto mais frágil onde o Governo mais tem falhado”.

“A pergunta que o PSD e os portugueses fazem é: o Estado está a cumprir a Constituição? Está a oferecer o acesso a todos de forma tendencialmente gratuito ou o Estado ele próprio não está a cumprir a Constituição?”, questionou, dando em seguida a resposta.

“Se fizermos um diagnóstico do Serviço Nacional de Saúde, seguramente que temos dificuldade em achar que a Constituição está a ser efetivamente cumprida”, defendeu, apontando que cerca de 2,7 milhões de portugueses têm necessidade de ter um seguro de saúde.

Rui Rio estimou a ineficácia do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em cerca de 1.500 milhões de euros, 0,75% do Produto Interno Bruto, e defendeu que o país tem de ser capaz de “fazer mais com o mesmo” investimento ou, pelo menos, “fazer o mesmo com menos”.

“O problema não é só atirar com dinheiro para cima do SNS, aquilo que o PSD tem obrigação de propor é um paradigma diferente, uma reforma estrutural do SNS com um só objetivo: que o Estado cumpra a Constituição da República”, apontou.