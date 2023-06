Luís Montenegro reagia à operação hoje desenvolvida pela Policia Marítima, a nível nacional, de combate às redes criminosas associadas à captura ilícita, comércio e tráfico internaciodnal de bivalves, na qual foram identificados 243 imigrantes e detidas quatro pessoas.

“Nós precisamos de mão-de-obra imigrante em vários setores da atividade económica, mas temos de dar condições”, disse.

O líder do PSD sustentou que as pessoas não podem ser alvo de redes que não olham a meios para ter lucros ilegais defendendo também a necessidade de regulamentar a imigração para dar dignidade às pessoas.

“As forças da esquerda levantam-se logo e querem imputar-nos condutas políticas racistas e xenófobas. São tão ridículos que nem merecem resposta, o que merece resposta é a situação em que muitos dos imigrantes que aqui vem não terem condições dignas de acolhimento, habitação e de apoio social”, frisou.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no Bairro Cidade Sol, no Barreiro, durante a iniciativa “Sentir Portugal”, que decorre até quinta-feira no distrito de Setúbal.

No âmbito desta iniciativa, Luís Montenegro tem agendado para quinta-feira um encontro com mariscadores do Rio Tejo, na Praia Fluvial do Samouco, no concelho de Alcochete, uma das zonas que hoje foi alvo de uma operação de combate às redes criminosas associadas à captura ilícita, comércio e tráfico internacional de bivalves desenvolvida pela Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) da Polícia Marítima.