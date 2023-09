Kim chegou ao aeroporto de Knevichi, em Vladisvostok, vindo de Komsomolsk-on-Amur, onde visitou, na sexta-feira, duas fábricas de produção de aeronaves militares e civis.

Na quarta-feira, o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que, em Vladivostok, Kim Jong-un vai assistir a uma “demonstração” da frota russa do Pacífico.

Nesta cidade, perto das fronteiras com a China e a Coreia do Norte, Kim Jong-un deverá também “visitar a Universidade Federal do Extremo Oriente e algumas instalações da Academia de Ciências da Rússia, com laboratórios a trabalhar no domínio da Biologia Marinha”, explicou Putin na televisão russa.

O Presidente russo e o líder norte-coreano encontraram-se na quarta-feira em Vostotchny, a cerca de oito mil quilómetros este de Moscovo.

Kim convidou Putin a visitar a Coreia do Norte num futuro próximo, mas não foi assinado qualquer acordo entre os dois países, disse, na sexta-feira, o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Os Estados Unidos disseram suspeitar que a Rússia quer comprar armas a Pyongyang para usar na guerra contra a Ucrânia, enquanto a Coreia do Norte quer adquirir tecnologias para os programas nuclear e de mísseis.

Washington advertiu Pyongyang de que sofrerá consequências se contribuir para o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia.