Numa longa e transversal declaração conjunta, os líderes presentes na histórica primeira cimeira União Europeia-Liga Árabe, em Sharm el-Sheikh (Egito), reiteraram que, para alcançar a paz, é fundamental encontrar soluções políticas para as crises da região, “em concordância com as leis internacionais”.

“Discutimos a importância de preservar a arquitetura internacional de não proliferação nuclear, assente no Tratado de não-proliferação de armas nucleares, e o objetivo de um Médio Oriente livre de armas de destruição maciça”, pode ler-se na declaração, na qual aqueles governantes reafirmaram as suas posições comuns sobre o processo de paz no Médio Oriente, incluindo o estatuto de Jerusalém, e “a ilegalidade, na perspetiva do direito internacional, dos colonatos israelitas nos territórios palestinianos ocupados”.

“Reiterámos o nosso compromisso para estabelecer uma solução com dois Estados, com base nas resoluções das Nações Unidas, uma vez que é a única forma realista de pôr um fim à ocupação que começou em 1967, incluindo de Jerusalém Oriental, e para alcançar uma paz justa, duradoura e abrangente entre israelitas e palestinianos através de negociações diretas entre as partes”, acrescenta o texto.

Na declaração conjunta, os líderes revelam que tiveram uma discussão “construtiva, séria e exaustiva” sobre os recentes desenvolvimentos na Síria, na Líbia e no Iémen e sobre como fazer progressos na direção da “reconciliação” e de soluções políticas sustentáveis, que preservem “a unidade, a soberania, a integridade territorial, e a independência” daqueles países.

“Relativamente à Síria, acreditamos que qualquer solução sustentável requer uma transição política genuína em linha com o Comunicado de Genebra de 2012. […] Condenamos todos os atos de terrorismo e violações dos direitos humanos cometidos contra o povo sírio, qualquer que seja o autor, e sublinhamos a necessidade de os responsáveis serem responsabilizados”, acrescenta.