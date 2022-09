Segundo documentos do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico obtidos pelo Politico, os chefes de estado vão chegar à Abadia de Westminster em autocarros escoltados "devido a uma segurança apertada e a restrições rodoviárias", não podendo assim usar os seus carros estatais.

Além disso, "sempre que possível", os líderes devem chegar ao país em voos comerciais, lê-se no documento.

É ainda referido que apenas foram convidados para o funeral os chefes de estado e seus cônjuges ou companheiros de cada país. Aqueles que não puderem comparecer podem escolher outra pessoa como seu representante oficial, como um ministro.

Contudo, um porta-voz da primeira-ministra britânica referiu hoje que Downing Street não vai comentar estes pormenores divulgados. "Trata-se de um documento com fugas de informação", frisou, lembrando que há aspectos que dizem respeito a "disposições operacionais de segurança" que não podem ser divulgados.

Contudo, deixou breves palavras sobre as viagens. "Diria que as disposições para os líderes, incluindo a forma como viajam, vão variar dependendo das circunstâncias individuais", apontou.

O funeral de Estado da Rainha Isabel II terá lugar no dia 19 de setembro na Abadia de Westminster, em Londres, onde ficará em câmara ardente durante vários dias para os populares terem oportunidade de prestar homenagem.

De acordo com um comunicado do Palácio de Buckingham, o funeral será às 11:00 de segunda-feira, dia que o rei Carlos III já determinou que será feriado nacional.

Antes do Funeral de Estado, o caixão estará no Salão de Westminster [Westminster Hall] durante quatro dias, para permitir que os súbditos prestem condolências.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.