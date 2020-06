Chow não reconhece Portugal como um país xenófobo e encontra explicações para esta associação no discurso de alguns, nomeadamente no do presidente americano, Donald Trump. “A América é um país que tem muita força, que tem muito poder e há muito seguidores”, disse, criticando a atitude dos americanos do “eu, posso, quero e mando”.

A China, sublinhou, não procura uma contrapartida, mas apenas criar e fortalecer relações e amizades.

Y Ping Chow não tem dúvidas que, tal como as empresas portuguesas, os empresários chineses terão quebras entre os 30% a 50% por causa da Covid-19, mas acredita que surgirão novas oportunidades de negócio.

