“Com a melhoria das condições atmosféricas e de mar, o serviço de transporte encontra-se restabelecido. Neste momento, encontra-se retomado e normalizado o serviço regular, nesta ligação fluvial”, explica a Transtejo Soflusa numa informação aos passageiros, divulgada na sua página oficial.

A Transtejo Soflusa é a empresa responsável pela ligação fluvial entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.

Às 13h08 a empresa tinha anunciado a interrupção temporária do serviço devido às condições atmosféricas e de mar adversas, sem previsão para a sua regularização.

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram hoje para a previsão de um “agravamento considerável” das condições meteorológicas e de agitação marítima em Portugal continental nos próximos dias, apelando ao cuidado da população.

Prevê-se ondulação proveniente do quadrante norte-noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir “os sete metros e uma altura máxima de 13 metros, com um período médio a variar entre os 12 e os 14 segundos”.

Além disso, são também esperados ventos provenientes do quadrante noroeste, com uma intensidade média de até 65 quilómetros/hora (km/hora) e rajadas até 117 km/hora.

Por estes motivos, as autoridades alertam toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) já alertou a população para a possibilidade de inundações e acidentes.

Em comunicado, a ANEPC precisou que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva por vezes forte, granizo e trovoadas, vento, “com rajadas até 85 km/hora no litoral e até 100 km/h nas terras altas”, agitação marítima forte na costa acidental, com ondas até cinco metros, e queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela.

O IPMA emitiu aviso amarelo — o menos grave de uma escala de três — para hoje em todo o território continental devido a chuva e vento.