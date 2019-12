A Porto Santo Line (PSL), na sua página da Internet, anuncia que as viagens de segunda-feira, com partida prevista do Funchal às 08:00 e regresso do Porto Santo às 18:00, foram “canceladas devido às más condições meteorológicas que põem em causa a segurança do navio e dos passageiros”.

A PSL acrescenta que as passagens marcadas para segunda-feira “serão, automaticamente, alteradas para as viagens de terça-feira”.

Também refere que os passageiros podem optar por antecipar o regresso do Porto Santo para hoje ou alterar para outra data, ficando isentos da respetiva taxa.

As previsões de mau tempo na Madeira levaram o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar as costas norte e sul da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso meteorológico amarelo, sendo laranja nas zonas altas até às 00:00 de terça-feira, nas zonas montanhosas da ilha da Madeira, com rajadas que podem ir até os 130 quilómetros por hora.