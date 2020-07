Num comunicado divulgado na sua página da internet, a Transtejo e Soflusa informou que “prevê a interrupção do serviço regular” nos próximos dois dias “por motivo de realização de plenário geral convocado por estruturas sindicais”.

As empresas têm a mesma administração e ambas asseguram as ligações fluviais entre a Margem Sul e Lisboa, mas a Transtejo é responsável pelos terminais do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, enquanto a Soflusa faz a travessia entre o Barreiro e o Terreiro do Paço, em Lisboa.

No caso dos terminais de Almada, a empresa estima que as ligações fluviais de Cacilhas fiquem interrompidas na quarta-feira entre as 14:20 e as 17:35, enquanto as da Trafaria/Porto Brandão devem parar entre as 09:30 e as 19:00.

Também no mesmo dia, mas no concelho do Seixal, o serviço pode paralisar das 14:00 às 18:15 e, no Montijo, entre as 13:30 e as 18:30.

Já as ligações fluviais do Cais do Sodré a todos estes terminais devem estar interrompidas entre as 13:00 e as 18:00.

Na quinta-feira realiza-se o plenário dos trabalhadores da Soflusa, pelo que o serviço deve parar entre as 08:05 e as 11:25, no terminal do Barreiro, e das 08:30 às 11:55, no Terreiro do Paço.