"O combate tem estado a ser dificultado por uma série de condições, mas que não sei se são suficientes para justificar que ao fim de seis dias o incêndio ainda não esteja apagado, sobretudo tendo em conta a quantidade de meios envolvidos", disse o professor de geografia da UC à agência Lusa.

Numa análise à distância, efetuada com base no que observa na comunicação social, o antigo presidente da Escola Nacional de Bombeiros salienta que "poderá haver algumas limitações na atuação de meios" no combate ao fogo que lavra há seis dias na serra de Monchique, no Algarve, comparativamente a incêndios anteriores, como o de 2003.

"Há uns anos a esta parte, as condições de segurança das populações e dos combatentes fazem que, por vezes, se faça primeiro proteção às habitações e aos aglomerados populacionais", explicou, lembrando que em 2017 os incêndios florestais provocaram mais de uma centena de mortos.

Luciano Lourenço considera que esse trabalho é importante, mas que ao "hipotecarmos meios nessas tarefas deixamos de combater o incêndio e o fogo acaba por progredir, crescer e depois torna-se mais difícil" de controlar.

O especialista realça que depois de os incêndios serem grandes, "por muitos meios que tenhamos e estratégias que se desenvolvam, há condições várias que têm a ver com as prioridades que se estabelecem".

Para o coordenador do Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais da UC, outra situação que contribui para atrasar a extinção dos incêndios é o facto de, atualmente, o contrafogo ser pouco utilizado em Portugal.