"Não há concelho no país com mais estradas limpas do que o de Mação", disse à agência Lusa o vice-presidente da Câmara Municipal daquele concelho do distrito de Santarém, frisando que, desde 2017, houve também um aumento do trabalho de promoção na limpeza em torno das aldeias.

Se antes dos fogos de 2017 registavam 200 a 300 notificações a proprietários para efetuar limpezas, um ano depois o número triplicou, vincou o também responsável pela Proteção Civil de Mação.

"Somos o concelho mais ardido de todos, mais atingido em percentagem de área, com incêndios extremamente intensos, mas sem qualquer vítima mortal. E isso aconteceu porque houve aqui um trabalho de preparação, com ‘kits' de autodefesa e com uma população que foi extraordinária [no combate]", disse à agência Lusa António Louro.

Para o vice-presidente da Câmara de Mação, as limpezas permitiram que os incêndios não entrassem com tanta violência dentro das aldeias, levando a um registo baixo de perdas de bens ou de feridos civis.