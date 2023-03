Lineker afastado pela BBC depois de comparar nova lei do Reino Unido para travar migrantes com políticas nazis

Gary Lineker, antigo internacional inglês, foi afastado de apresentador do principal programa de futebol da BBC, o Match Of The Day, devido aos comentários que fez sobre a nova política de migração do Reino Unido.

É a própria emissora que o confirma, anunciando que Lineker vai parar enquanto se negoceia um acordo quanto à sua utilização de redes sociais. "A sua recente atividade nas redes sociais viola as nossas políticas", fez saber a BBC.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order?

— Gary Lineker ?? (@GaryLineker) March 7, 2023